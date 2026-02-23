السلطات الأوكرانية: 8 قتلى بهجمات روسية على مناطق متفرقة

أفادت السلطات الأوكرانية بسقوط 8 قتلى وعدد من المصابين في هجمات روسية على مناطق متفرقة من البلاد.

أعلنت السلطات المحلية يوم الاثنين أن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل نحو 3عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح خلال الليل، في الوقت الذي كثفت فيه موسكو هجماتها عشية الذكرى السنوية الرابعة للحرب.

وفي الجنوب، قُتل شخصان عندما استهدفت طائرات روسية مسيرة منشآت صناعية وطاقة وبنية تحتية مدنية في منطقة أوديسا، حسبما أفاد حاكم المنطقة أوليج كيبر.



وفي غارة جوية روسية بطائرة مسيرة، قال قائد جيش فرعي إن هجوماً روسياً بطائرة مسيرة على مدينة زابوروجيا جنوب شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل آخرين وإصابة آخر بجروح في وقت مبكر من صباح الاثنين.



قال إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيا، إن الضربة أثرت على المنشآت الصناعية.



وقال إن رجلاً يبلغ من العمر 33 عاماً قُتل وأصيب رجل آخر يبلغ من العمر 45 عاماً.



وقال رئيس بلدية خاركيف، إيجور تيريكوف، إن منطقة خولودنوجيرسكي في خاركيف تعرضت لقصف صاروخي، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

