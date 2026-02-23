قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
توك شو

جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربي.

ووصلت دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري من الجانب المصري، صباح اليوم الاثنين، بعد إعادة فتحه لتسهيل عودة المواطنين إلى ديارهم.

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن فريق الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين في المعبر لتيسير إجراءات العبور بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حين تستمر السلطات المصرية في استقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.

وشهد المعبر حركة مكثفة منذ الساعات الأولى صباح اليوم، حيث تولت فرق الهلال الأحمر تقديم الدعم النفسي للأطفال، والمساعدة في إعادة الروابط العائلية، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار والسحور، والملابس الشتوية، ومستحضرات العناية الشخصية، فضلًا عن تسليم "حقيبة العودة" لكل فلسطيني عائد إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بداية الأزمة، ليقدم الدعم الإنساني دون توقف، ضمن جهود مشتركة لضمان سلامة العائدين وسلاسة إجراءات العبور.

وتواصل مصر التنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة لتنظيم عمليات العودة، بما يضمن سلامة المواطنين وتسهيل عبورهم بشكل منظم، في إطار التعاون المستمر بين القاهرة والسلطة الفلسطينية.

جيش الاحتلال محافظة جنين القاهرة الإخبارية

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

اتيكيت العزومات

اتيكيت رمضان .. 15 قاعدة لا تتجاهليها في عزومات رمضان

فطار رمضان

5رمضان.. طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص وستربس الدجاج وشوربة الكريمة وسلطة البطاطس بالمايونيز

؟ طبيب يوضح لمرضى الأمراض المزمنة

تاخد الدوا إمتى في رمضان؟ طبيب يوضح لمرضى الأمراض المزمنة

بالصور

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

