تصعيد إسرائيلي واسع واستهداف مكثف لمناطق متفرقة في قطاع غزة

أفاد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل تكثيف عملياته العسكرية وإطلاق النار في مناطق متعددة من قطاع غزة، وسط تصاعد وتيرة القصف والتدمير.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن بلدة جباليا شمال القطاع تتعرض في هذه الأثناء لإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في المناطق المصنفة عسكريًا، والتي تمثل نحو 58% من مساحة القطاع.

وأشار إلى أن النيران تستهدف بشكل مباشر خيام النازحين والعائدين إلى المناطق المدمرة، ما أسفر عن استشهاد شابة فلسطينية (25 عامًا) وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، وفق المعطيات الأولية.

وأضاف أن التصعيد لا يقتصر على الشمال، إذ تشهد الأحياء الشرقية لمدينة غزة، ومنها حي الزيتون وحي الشجاعية وحي التفاح، قصفًا مدفعيًا متواصلًا، ما يفاقم حجم الدمار في تلك المناطق السكنية.