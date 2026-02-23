ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق محل مراتب في القناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى محل مراتب بجوار الوحدة المحلية بشلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية دون وقوع اى إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح لمعرفة أسباب نشوبه.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق؛ وتبين من المعاينة الأولية والتحريات نشوب حريق داخل محل مراتب بجوار الوحدة المحلية بشلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية بسبب ماس كهربائى.



وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم؛ وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.