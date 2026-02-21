قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
أوقات استجابة الدعاء في رمضان .. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة وردد أفضل 100 دعاء
ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع برشلونة على ضم مدافع دورتموند
إيران تصنف القوات البحرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رفع 25 طن مخلفات ومصادرة 12 سيارة كارو فى حملة مكبرة بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشبرا الخيمة بهدف تحسين مستوى البيئة والصحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم فى تحركاتهم اليومية وذالك بمشاركة اللواء تامر أبو الغيط رئيس الحي ومسؤولي الإشغالات ومنظومة المخلفات الصلبة.


استهدفت الحملة متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات والتصدي لكافة أشكال الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية إلى جانب المرور الميداني على منظومة النظافة للتأكد من انتظام العمل ورفع كفاءة الأداء بالشوارع الرئيسية والفرعية.

جهود الحملة 

وأسفرت جهود الحملة عن مصادرة 12 سيارة كارو تعمل بالمخالفة وتنفيذ إزالة فورية لهنجر يستخدم في فرز المخلفات دون ترخيص ورفع عدد من حالات إشغال الطريق، كما تم رفع ما يقارب 25 طنًا من المخلفات والتراكمات.


كما تم استكمال الجولة الميدانية بمدينة بنها حيث جرى رفع الإشغالات بمحيط كباري الرياح التوفيقي ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.
وأكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أن هذه الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار الجهود المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات واستعادة الوجه الحضاري لمدن المحافظة بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جودة الحياة مشيرا أن حملات النظافة ورفع القمامة وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق والشوارع مستمرة من أجل شعور المواطنين بالرضا التام .


وأوضحت ريان إستمرار جهود المحافظة فى رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لأهالي مدن ومراكز وأحياء المحافظة مؤكدة أن الأداء المتميز والانضباط الإداري يمثلان حجر الأساس في تحقيق رضا المواطنين فى شتى المجالات وأن المحافظة لا تألوا جهدا في دعم الكوادر المخلصة وتطوير منظومة العمل بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز مسيرة التنمية الشاملة على أرض القليوبية.

القليوبية محافظة القليوبية نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة إزالة الإشغالات

