رفع 25 طن مخلفات ومصادرة 12 سيارة كارو فى حملة مكبرة بالقليوبية

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشبرا الخيمة بهدف تحسين مستوى البيئة والصحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم فى تحركاتهم اليومية وذالك بمشاركة اللواء تامر أبو الغيط رئيس الحي ومسؤولي الإشغالات ومنظومة المخلفات الصلبة.



استهدفت الحملة متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات والتصدي لكافة أشكال الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية إلى جانب المرور الميداني على منظومة النظافة للتأكد من انتظام العمل ورفع كفاءة الأداء بالشوارع الرئيسية والفرعية.

جهود الحملة

وأسفرت جهود الحملة عن مصادرة 12 سيارة كارو تعمل بالمخالفة وتنفيذ إزالة فورية لهنجر يستخدم في فرز المخلفات دون ترخيص ورفع عدد من حالات إشغال الطريق، كما تم رفع ما يقارب 25 طنًا من المخلفات والتراكمات.



كما تم استكمال الجولة الميدانية بمدينة بنها حيث جرى رفع الإشغالات بمحيط كباري الرياح التوفيقي ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.

وأكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أن هذه الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار الجهود المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات واستعادة الوجه الحضاري لمدن المحافظة بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جودة الحياة مشيرا أن حملات النظافة ورفع القمامة وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق والشوارع مستمرة من أجل شعور المواطنين بالرضا التام .



وأوضحت ريان إستمرار جهود المحافظة فى رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لأهالي مدن ومراكز وأحياء المحافظة مؤكدة أن الأداء المتميز والانضباط الإداري يمثلان حجر الأساس في تحقيق رضا المواطنين فى شتى المجالات وأن المحافظة لا تألوا جهدا في دعم الكوادر المخلصة وتطوير منظومة العمل بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز مسيرة التنمية الشاملة على أرض القليوبية.