قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للنشر 7صباحا ...3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق .. اعرف طقس الـ72 ساعة المقبلة
الصين: سنحمي مصالحنا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية
الحبس ينتظر من يعرض طفلا للخطر.. 14 حالة يحددها قانون الطفل للتدخل الفوري
هل يجوز الاعتكاف في المسجد من أذان المغرب إلى العشاء؟.. اعرف رأي الشرع
أبرز مباريات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين: سنحمي مصالحنا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين ردا على قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية أن بكين "ستدافع بقوة عن المصالح الصينية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%.

وجاء ذلك عبر تغريدة له على منصة "تروث سوشال"، حيث وصف قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية بأنه "سخيف ومخيب للآمال"، مؤكدًا أنه بعد مراجعة شاملة للقرار، قرر رفع الرسوم إلى الحد القانوني المسموح به، وأضاف أن هذه الخطوة تهدف لمواجهة استغلال بعض الدول للولايات المتحدة ولتعزيز قوة الاقتصاد الأمريكي.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت، يوم الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، في حكم جاء بتأييد 6 قضاة مقابل رفض 3، مؤكدة أن الدستور يمنح الكونغرس وحده سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية.

ورغم الانتقاد، شدد ترامب على أن الرسوم تمثل قضية "أمن قومي"، وأنه يمتلك خيارات بديلة لمواصلة سياسته الاقتصادية لتعزيز مكانة الولايات المتحدة عالميًا.

وزارة التجارة الصينية الصين قرار المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

ترشيحاتنا

هنا الزاهد

بإطلالة شتوية.. ظهور لافت لـ هنا الزاهد

كيرا يغنم

كيرا يغنم تبشر زوجها بحملها بعد انتهاء الحصار في صحاب الأرض

يوسف وهبي

كلهم بيحبوا مودي.. علاقة عاطفية بين يوسف وهبي وابنة ياسر جلال

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد