الرئيس الإيراني: ملتزمون بالسلام.. ومستعدون لأي سيناريو محتمل

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بازشكيان، التزام بلاده بمسار السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك قبيل الجولة المرتقبة من المفاوضات مع الولايات المتحدة والمقررة يوم الخميس في جنيف.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أوضح بازشكيان أن جولات التفاوض الأخيرة شهدت تبادلًا لمقترحات وصفها بـ"العملية والبناءة"، مشيرًا إلى أنها أفضت إلى مؤشرات إيجابية قد تمهد لتقدم ملموس في المرحلة المقبلة.

وفي الوقت ذاته، شدد الرئيس الإيراني على أن طهران تتابع عن كثب تحركات الجانب الأميركي، مؤكدًا أن بلاده اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي سيناريو محتمل.