تحقيقات وملفات

بين صمت الشباك وضجيج الانتقادات.. ماذا يحدث لمحمد صلاح في ليفربول؟

عاد ليفربول من ملعب سيتي جراوند بانتصار صعب على نوتنجهام فورست بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 بفضل هدف قاتل سجله أليكسيس ماك أليستر في اللحظات الأخيرة.

ثلاث نقاط ثمينة أبقت الفريق في المركز السادس لكنها لم تخف حقيقة أخرى كانت أكثر حضورا من الهدف ذاته وهى استمرار غياب محمد صلاح عن التسجيل للشهر الرابع تواليا في البريميرليج.

صيام صلاح التهديفي

منذ هدفه في شباك أستون فيلا مطلع نوفمبر الماضي لم يتمكن صلاح من هز الشباك في المسابقة المحلية لتتجاوز فترة صيامه 113 يوما في أطول سلسلة جفاف تهديفي له منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017.

رقم غير معتاد على لاعب اعتاد تحطيم الأرقام القياسية وتحويل اللحظات الصعبة إلى فرص للتألق .. لكن المشهد هذه المرة يبدو مختلفًا فالأمر لم يعد مجرد مباراة عابرة دون تسجيل بل حالة ممتدة فرضت نفسها على عناوين الصحف الإنجليزية.

غياب تأثير صلاح

في مواجهة نوتنجهام بدا صلاح بعيدا عن تأثيره المعهود وتحركاته افتقدت الحدة ولمساته داخل منطقة الجزاء كانت محدودة وكأنه معزول عن الإيقاع العام للمباراة.

ورغم محاولاته للعودة إلى العمق والمشاركة في بناء اللعب فإن الخطورة الحقيقية غابت لتزداد التساؤلات حول ما إذا كانت المشكلة فنية تتعلق بالأدوار الجديدة داخل المنظومة أم ذهنية ترتبط بثقل الضغوط وتراكم الانتقادات.

انتقادات لصلاح 

الانتقادات بالفعل جاءت سريعة وحادة ففي استوديوهات التحليل عقب اللقاء لم يتردد أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر في الإشارة إلى تراجع مستوى النجم المصري معتبرا أن البديل الشاب قدم في دقائق قليلة ما لم يقدمه صلاح طوال اللقاء وعكست تصريحات كاراجر حجم القلق داخل الأوساط الإنجليزية خاصة أن اللاعب كان لسنوات رمز الحسم الأول في الفريق.

استبدال صلاح

المشهد الأكثر إثارة للجدل جاء في الدقيقة 77 حين قرر الجهاز الفني استبدال صلاح والتقطت الكاميرات ابتسامة بدت ساخرة على وجهه أثناء خروجه لقطة فسرتها بعض وسائل الإعلام على أنها اعتراض صامت أو علامة عدم رضا.

ورغم أن صلاح لم يدل بأي تصريح فإن لغة الجسد وحدها كانت كافية لإشعال النقاش حول حالته النفسية ومدى رضاه عن وضعه الحالي.

أرقام صلاح

أرقام الموسم بدورها تعكس الفارق بين النسخة الحالية والنسخ السابقة من اللاعب ففي 28 مباراة بجميع المسابقات سجل صلاح 7 أهداف وصنع 8 بينها 4 أهداف فقط في الدوري من 19 مباراة. أرقام قد تبدو جيدة لأي مهاجم آخر لكنها لا تشبه اللاعب الذي اعتاد تسجيل أكثر من 20 هدفًا في الدوري موسمًا بعد آخر وكان دائم الحضور في سباق الحذاء الذهبي.

من الناحية الفنية يبدو أن دور صلاح داخل الفريق شهد تحولا واضحا ولم يعد المهاجم الذي يعيش داخل منطقة الجزاء بل بات يتحرك أحيانا إلى مناطق أعمق للمساهمة في البناء وهو ما يقلل من فرصه التهديفية.

كما أن التراجع الجماعي في الأداء الهجومي للفريق انعكس عليه فالمهاجم يعيش على جودة الخدمة التي تصله وعلى الثقة التي تمنحه إياها الأهداف المتتالية.. وعندما يطول الغياب يتحول كل إهدار إلى عبء إضافي.

الفرصة المقبلة قد تكون مثالية لكسر الصمت حين يستضيف ليفربول نظيره وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد.. وتاريخيا لطالما كانت شباك وست هام بوابة صلاح للعودة إلى التألق لكن كرة القدم لا تعترف بالماضي بل بما يقدم في الحاضر.

يبقى السؤال الأهم: هل ما يمر به محمد صلاح مجرد فترة عابرة في مسيرة استثنائية أم مؤشر لتحول أعمق في دوره وتأثيره داخل الفريق؟ 

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

