محمد عبدالمنصف: محمد صلاح لازم يكمل في إنجلترا.. هيبقى له تمثال في ليفربول

كشف حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبدالمنصف، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية ، موجها رسالة خاصة للاعب الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وأضاف حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبدالمنصف، خلال لقائه فى برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، أنه محمد صلاح لازم يكمل في إنجلترا.. هيبقى له تمثال في ليفربول!".

وتابع أن لا توجد أى أمور أخرى يخفيها، موجّهًا رسالة مباشرة إلى ياسمين الخطيب قائلًا: «أوعدك مفيش حاجة مستخبية تاني».

وتابع حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبدالمنصف، أنه يحرص على الوضوح فى حياته الشخصية، خاصة بعد الجدل الذى أُثير مؤخرًا، مشددًا على أنه لا يرغب فى وجود أى لبس أو معلومات غير دقيقة يتم تداولها حوله.

وتحدث حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبدالمنصف، عن كواليس علاقته بإيمان، مؤكدًا أن مسألة الاعتذار ليست سهلة بالنسبة له.

وأكمل محمد عبدالمنصف، أنه :"ولادي خدوا مني موقف وخاصموني بسبب الأزمة اللي كانت بيني وبين مراتي".

وقال محمد عبد المنصف: «صعب أعتذر لإيمان، لأن الموضوع فيه جزء كبير من الاعتذارات»، مشيرًا إلى أنه يخاف بشدة من الشعور بالذنب إذا أحسّ أنه ظلم أحدًا.

وأضاف عبد المنصف، أن الخلاف الذى وقع بينهما انتهى بشكل محترم، موضحًا: «حصل اختلاف وطلعنا بشكل مؤدب وفى احترام، ومفيش أى ألفاظ».

كما شدد على احترامه لرغبتها فى عدم الظهور إعلاميًا أو تصدّر المشهد، مؤكدًا أنها لا ترغب فى تضخيم الأمر أو تكبير الموضوع.

وأشاد محمد عبد المنصف بموقف الفنانة لقاء الخميسى، مؤكدًا أن كلمات الشكر لا تكفى للتعبير عن تقديره لها، خاصة فيما يتعلق بقراراتها واحترامها للأسرة والبيت والأولاد، قائلًا إن أكثر ما يقدّره أنها لم تقبل أن يتحدث أى شخص عنه بشكل مسيء، وحرصت على الدفاع عنه.

وأضاف عبد المنصف، أن لقاء «بنت أصول ومتربية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، ومشيرًا إلى أنه يتمنى عودتها بقوة للساحة الفنية، خاصة أنها تقدم أعمالًا جيدة هذا العام، كما أنهما يتناقشان سويًا فى العروض الفنية التى تُعرض عليها.

وتابع أنه كانت هناك بعض الأمور التى لم تكن مناسبة بالنسبة له، موضحًا أنه يرفض تقديم مشاهد القبلات كمبدأ شخصى لديه، كما أشار إلى أنه رفض مشاركتها فى بعض الأعمال خلال موسم رمضان الماضى، لأن العمل من وجهة نظره لم يكن جيدًا أو مضمون النجاح.