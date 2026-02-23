قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
موعد أذان المغرب خامس يوم رمضان.. وعدد ساعات الصوم
الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
أخبار العالم

كوريا الجنوبية: نواصل التشاور مع أمريكا للحفاظ على توازن المصالح

أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على "توازن المصالح" بين البلدين.

يأتي هذا الإعلان بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات.

وأعلن ترامب، السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%.
وجاء ذلك عبر تغريدة له على منصة "تروث سوشال"، حيث وصف قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية بأنه "سخيف ومخيب للآمال"، مؤكدًا أنه بعد مراجعة شاملة للقرار، قرر رفع الرسوم إلى الحد القانوني المسموح به، وأضاف أن هذه الخطوة تهدف لمواجهة استغلال بعض الدول للولايات المتحدة ولتعزيز قوة الاقتصاد الأمريكي.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت، يوم الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، في حكم جاء بتأييد 6 قضاة مقابل رفض 3، مؤكدة أن الدستور يمنح الكونغرس وحده سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية.


ورغم الانتقاد، شدد ترامب على أن الرسوم تمثل قضية "أمن قومي"، وأنه يمتلك خيارات بديلة لمواصلة سياسته الاقتصادية لتعزيز مكانة الولايات المتحدة عالميًا.

كوريا الجنوبية الولايات المتحدة المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب التعريفات الجمركية الشاملة

