كوريا الجنوبية: نواصل التشاور مع أمريكا للحفاظ على توازن المصالح

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على "توازن المصالح" بين البلدين.

يأتي هذا الإعلان بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات.

وأعلن ترامب، السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%.

وجاء ذلك عبر تغريدة له على منصة "تروث سوشال"، حيث وصف قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية بأنه "سخيف ومخيب للآمال"، مؤكدًا أنه بعد مراجعة شاملة للقرار، قرر رفع الرسوم إلى الحد القانوني المسموح به، وأضاف أن هذه الخطوة تهدف لمواجهة استغلال بعض الدول للولايات المتحدة ولتعزيز قوة الاقتصاد الأمريكي.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت، يوم الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، في حكم جاء بتأييد 6 قضاة مقابل رفض 3، مؤكدة أن الدستور يمنح الكونغرس وحده سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية.



ورغم الانتقاد، شدد ترامب على أن الرسوم تمثل قضية "أمن قومي"، وأنه يمتلك خيارات بديلة لمواصلة سياسته الاقتصادية لتعزيز مكانة الولايات المتحدة عالميًا.