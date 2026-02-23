تحديد موعد جنازة القمص تادرس عطية الله بالإسكندرية.. والبابا تواضروس يعزي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، وفاة الأب القمص تادرس عطية الله، بعد رحلة خدمة طويلة ومثمرة في العمل الرعوي والتعليمي، حيث ترك بصمة واضحة في كنيسته وبين طلابه ومحبيه.

تُقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، على أن يُقام العزاء في نفس اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بمنطقة سموحة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص التعزية لأسرة الأب المتنيح ولشعب الكنيسة ومحبيه، مُصليًا أن ينيّح الرب نفسه الطاهرة في فردوس النعيم، ويمنح الجميع عزاءً وسلاما سماويا.

كما نعت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية أستاذها الراحل، مؤكدة أنه كان مثالًا للأب والمعلم الأمين في تدريسه لمادة العهد الجديد، ومشيدة بعطائه العلمي وخدمته المخلصة عبر سنوات طويلة، ومتقدمة بخالص التعزية لأسرته وكل من تتلمذوا على يديه.

وكان الأب المتنيح قد انتقل إلى الأمجاد السماوية إثر حادث أليم وقع بمنطقة محرم بك غرب الإسكندرية، بعد سقوطه من طابق علوي داخل أحد العقارات.