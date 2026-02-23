قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
موعد أذان المغرب خامس يوم رمضان.. وعدد ساعات الصوم
الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، تحذيراً عاجلاً لمواطنيها المقيمين أو المتواجدين في المكسيك، طالبتهم فيه بـ"الاحتماء في أماكنهم وعدم التحرك" حتى إشعار آخر، عقب إعلان الجيش المكسيكي مقتل نيميسيو روبين أوسيجيرا سيرفانتس، المعروف باسم "إل مينشو"، زعيم عصابة جيل جاليسكو الجديد، في عملية عسكرية بولاية جاليسكو.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن مسؤول فيدرالي لم يكشف عن هويته إن أوسيجيرا سيرفانتس توفي أثناء نقله جوًا إلى العاصمة مكسيكو سيتي بعد إصابته خلال العملية.

وأكد مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية في تنبيه أمني على منصة "إكس" أن المناطق المتضررة تشمل ولاية جاليسكو (بما في ذلك بويرتو فالارتا وتشابالا وجوادالاخارا)، وولاية تاماوليباس (بما في ذلك رينوسا)، إضافة إلى مناطق في ولايات ميتشواكان، غيريرو، ونويفو ليون. وأشار التنبيه إلى أن التحذير جاء بسبب "العمليات الأمنية الجارية وإغلاق الطرق والنشاطات الإجرامية المصاحبة".

وشهدت مدينة بويرتو فالارتا في جاليسكو انتشار أعمدة كثيفة من الدخان، وفق مقاطع فيديو تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نفذ الجيش المكسيكي عملية على الأرض إثر رصد مركبات محترقة، وهي أسلوب شائع تستخدمه العصابات لعرقلة تقدم القوات.

وأوضح بيان وزارة الدفاع المكسيكية أن العملية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في الموقع وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم أوسيجيرا سيرفانتس، الذي فارق الحياة لاحقًا. كما تم اعتقال شخصين ومصادرة أسلحة متطورة بما فيها مركبات مدرعة وقاذفات صواريخ. وأصيب ثلاثة من عناصر القوات المسلحة خلال العملية ويتلقون العلاج الطبي.

وكانت الحكومة الأمريكية قد عرضت مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم العصابة، التي تعد واحدة من أسرع المنظمات الإجرامية نموًا في المكسيك، وتشتهر بتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب كانت قد صنفت عصابة جيل جاليسكو الجديد كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير الماضي.

