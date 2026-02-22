بسبب اشتعال أنبوبة غاز.. حريق بمنزل وإصابة اثنين بالدقهلية

شب حريق داخل منزل بالدور الاول بقريه البكاريه مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مما أدى إلى إصابة اثنين بحروق

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق الدور الأول في منزل مكون من دور اول اثر اشتعال انبوبه غاز

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والاطفاء الى مكان الحريق وتبين أصابة كلا من لطفي عبداللطيف احمد 61عاما وأصيب بحروق من الدرجه الاولى والثانيه بالقدمين والساعدين واليدين والوجه ودينا محمد عبدالفتاح25عاما وأصيبت بحروق من الدرجه الاولى والثانيه باليدين والقدمين

فيما تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق

تم نقل المصابين الى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق