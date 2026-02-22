قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بسبب اشتعال أنبوبة غاز.. حريق بمنزل وإصابة اثنين بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

 شب حريق داخل منزل بالدور الاول بقريه البكاريه مركز السنبلاوين  بمحافظة الدقهلية مما أدى إلى إصابة اثنين بحروق

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق الدور الأول في منزل مكون من دور اول اثر  اشتعال انبوبه غاز

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والاطفاء الى مكان الحريق وتبين أصابة كلا من  لطفي عبداللطيف احمد 61عاما وأصيب  بحروق من الدرجه الاولى والثانيه بالقدمين والساعدين واليدين والوجه ودينا محمد عبدالفتاح25عاما وأصيبت  بحروق  من الدرجه الاولى والثانيه باليدين والقدمين 
فيما تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق

تم نقل المصابين الى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

