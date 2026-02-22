قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

دون خسائر بشرية.. حريق كبير بخيمة فوانيس في الدقهلية

همت الحسينى

شب حريق كبير بخيمة فوانيس بمنطقة. توشكى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية دون وقوع خسائر بشرية .

وهرعت قوات الحماية المدنية في محاولة إلى  السيطرة على الحريق  والدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتلقت مديرية  أمن الدقهلية إخطارا من  شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل خيمة رمضانية بمنطقة. توشكى  لمدينة المنصورة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتم  التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ، 
وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة

يذكر أن الحربق نشب  على مساحة  400 متر والخيمه كلها 1000 متر وعبارة عن شادر فوانيس وخيمة رمضانية ومنطقة العاب.
 

الدقهليه حريق خيمه قوات امن

