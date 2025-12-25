قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تسعي لفك عقدة 19 عامًا أمام جنوب أفريقيا في الكان
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟
حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا
سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM
بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى
ضبط وحبس.. قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن بسبب الفيديوهات الخادشة
منتخب مصر يتصدر قائمة الأكثر إهدارا للفرص المحققة في كأس أمم أفريقيا 2025
تحذيرات جوية.. الأرصاد المغربية تكشف تفاصيل الطقس خلال لقاء مصر وجنوب أفريقيا
الأوقاف ترد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج بالشرع والعقل
370 قطعة أثرية.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة متحف الحضارة القومي
مصطفى بكري: إقامة مراكز التأهيل والإصلاح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الآثار: بيع 87 ألف تذكرة لمعرض «كنوز الفراعنة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

إنستاباي
إنستاباي
عبد العزيز جمال

زاد اهتمام ملايين المستخدمين في مصر بمعرفة رسوم التحويل على تطبيق إنستاباي، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، حيث يصل عدد مستخدمي التطبيق إلى نحو 12 مليون مستخدم منذ انطلاقه، ويتيح إنستاباي خدمات الدفع والتحويلات البنكية بسرعة وأمان، مع تقليل الحاجة للتوجه للبنوك أو استخدام النقد.

قرار البنك المركزي 

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 20%، وسعر الإقراض 21%، في خطوة تهدف لدعم النشاط الاقتصادي ومواجهة تراجع التضخم.


ويستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأداة لضبط معدلات التضخم، دون أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على رسوم تحويل الأموال عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل إنستاباي.

تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟

ويبحث الجميع عن إجابة السؤال الأشهر : ما رسوم التحويل على إنستاباي حاليا    ، حيث أن الرسوم لم تتغير منذ أن تم تطبيقها بدءا من 1 أبريل 2025 ، وهو ما سنوضحه في هذا التقرير.

رسوم إنستاباي الجديدة 

وكانت شبكة المدفوعات اللحظية أعلنت فرض رسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما فى ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

رسميًا.. رسوم خدمات إنستا باي InstaPay Egypt الجديدة والحد الأقصى للسحب اليومي
انستاباي 

تفاصيل رسوم انستاباي 

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

قيمة رسوم انستاباي 

عند تحويل 500 جنيه: رسوم 50 قرشًا.

عند تحويل 1000 جنيه: رسوم 1 جنيه.

عند تحويل 5000 جنيه: رسوم 5 جنيهات.

عند تحويل 20،000 جنيه أو أكثر حتى 70000: رسوم 20 جنيهًا حدًّا أقصى.

رسوم تحويل 1000 جنيه على إنستاباي

ويبحث البعض عن رسوم تحويل 1000 جنيه عبر انستاباي ، وسيكلفك هذا المبلغ رسوم بقيمة جنيه واحد فقط . 

رسميًا .. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

 

تطبيق رسوم انستاباي الجديدة

وتأتى هذه الخطوة فى ظل التوسع الكبير الذى يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه فى أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

بدء تطبيق رسوم «انستاباي».. «المصري اليوم» ترصد قيمة التحويل بين التطبيق والمحافظ الإلكترونية

سبب فرض رسوم على انستاباي

وأعلن البنك المركزي المصري أسباب تطبيق رسوما على خدمات إنستاباي للتحويلات اللحظية للأموال والاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بداية من أول أبريل الماضي لأول مرة منذ تدشينه قبل 3 سنوات.

وأوضح المركزي في بيان منشور على صفحة إنستاباي الرسمية على فيسبوك، أن الرسوم هدفها تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية.

وأوضح المركزي أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

حدود السحب من إنستا باي InstaPay

حدود السحب من تطبيق إنستاباي

ويشغل بال الكثير حدود السحب من تطبيق إنستا باي ، بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي، وفق القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

في آخر تحديث للبنك المركزي المصري، تتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egyptبين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

حدود السحب من إنستا باي InstaPay

طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»

-يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود”.

-يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف”.

-بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي”.

-بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ” ثم الضغط على «التالي”.

-تتم مراجعة بيانات التحويل.

-يتم إدخال الرقم السري IPN PINالمكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

-وسيتم التحويل بنجاح

عدد مستخدمي انستاباي

وبحسب البنك المركزي بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي أكثر من 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين.

ماذا أفعل عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي؟

قد يتعرض البعض إلى عملية تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي،  قد يبدو الأمر محبطًا، لكن لا تقلق، فهناك إجراءات رسمية يمكنك اتباعها لاسترجاع أموالك بنجاح كي لا تضيع عليك.

ما هو إنستاباي؟

يُعد إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تسهيل عمليات التحويل المالي اللحظي على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، مما يجعله بديلاً عمليًا للمدفوعات النقدية.

ماتقلقش فلوسك مش هتروح عليك.. اعرف ازاي ترجعها من إنستاباي لو ...
طريقة استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ على إنستاباي 2025 

 

خطوات استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ عبر إنستاباي

إذا قمت بتحويل أموال عن طريق الخطأ، يمكنك اتباع هذه الخطوات لاسترجاعها:

1. التواصل مع المستلم مباشرة

إذا كان الشخص الذي استلم المبلغ بالخطأ تعرفه شخصيًا، حاول التواصل معه بهدوء واطلب استرجاع الأموال. غالبًا ما يكون الحل الودي هو الأسرع والأسهل.

2. الاتصال بالبنك الخاص بك

إذا لم تتمكن من استرداد الأموال عبر المستلم، قم فورًا بالتواصل مع البنك الذي أجريت التحويل من خلاله.

  • قدم تفاصيل المعاملة مثل رقم التحويل، التاريخ، الوقت، واسم المستلم.
  • بعض البنوك تتيح إلغاء التحويلات الخاطئة أو استرجاعها في حالات معينة وفقًا للسياسات المعمول بها.

3. التواصل مع دعم تطبيق إنستاباي

إذا لم يتمكن البنك من مساعدتك، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء في إنستاباي عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني المخصص للدعم الفني.

  • احتفظ بجميع بيانات التحويل، فقد يُطلب منك تقديمها لدعم موقفك.

4. تقديم شكوى للبنك المركزي المصري

في حال عدم التوصل إلى حل من خلال البنك أو إنستاباي، يمكنك تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري.

  • قد يتدخل البنك المركزي لمتابعة النزاعات المالية بين العملاء والمؤسسات المالية، خاصة إذا كان هناك خلل واضح في عملية التحويل.

5. اللجوء إلى القضاء كحل أخير

إذا فشلت جميع المحاولات السابقة، يمكنك التوجه إلى القضاء لاسترداد أموالك.

  • يُنصح باستشارة محامٍ مختص لرفع دعوى قضائية ضد المستلم.
  • اجمع كل الأدلة الداعمة مثل إيصالات التحويل والمراسلات مع البنك أو تطبيق إنستاباي لتعزيز موقفك القانوني.

نصائح لتجنب التحويلات الخاطئة مستقبلاً

  • تأكد من إدخال رقم الحساب أو رقم الهاتف الصحيح قبل إتمام التحويل.
  • استخدم ميزة مراجعة تفاصيل المستلم قبل تأكيد الدفع.
  • قم بإرسال مبالغ صغيرة تجريبية عند التعامل مع حسابات جديدة

 

معلومات مهمة عن إنستاباي

يجب على العملاء معرفة بعض المعلومات المهمة عن التطبيق قبل الاشتراك وإجراء المعاملات النقدية:

-البريد المصري غير مشترك في إنستاباي.

-خدمة سحب أموال من البرنامج عن طريق ATM غير متوفرة حاليًا.

-غير متاح إضافة فيزا المشتريات على تطبيق إنستا باي.

-لا يصلح التحويل من المحفظة للبرنامج لكن يصلح العكس.

-يتيح إنستا باي التحويل إلى محفظة أو حساب بنكي.

- لا يفرض إنستا باي أي رسوم على جميع التحويلات.

خدمات ومميزات يقدمها إنستاباي

يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

•ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

•إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

•تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

•الاستعلام عن رصيد الحسابات.

•إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

•إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.

التحويل من الخارج عبر إنستاباي

وكان المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، قال إنه تم إطلاق تطبيق إنستاباي في 2022 لخدمة المواطنين والتحول الرقمي، موضحا أن عدد العملاء وصل إلى 11.5 مليون عميل بالتطبيق.

وأوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن البنك المركزي، يعمل دوما على التطوير في المدفوعات، لتصل إلى العاملين بالخارج، موضحا أن العميل سيكون قادر على التحويل من الخارج إلى مصر بشكل لحظي.

وأشار إلى أنه يمكن الإرسال إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت، مضيفا أن المواطن بالخارج سيقوم بالذهاب إلى شركة تحويل الأموال وعمل خدمة "تحويل لحظي " إلى بنك أو محفظة، وسيتم التحويل بشكل لحظي

إنستاباي رسوم التحويل على تطبيق إنستاباي رسوم إنستاباي رسوم إنستاباي الجديدة تفاصيل رسوم انستاباي قيمة رسوم انستاباي سبب فرض رسوم على انستاباي حدود السحب من إنستاباي حدود السحب من تطبيق إنستاباي ما هو إنستاباي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

رئيس شركة مياة الشرب

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع سير العمل بعدد من القطاعات

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الإسكندرية

المستشار أحمد بنداري

الوطنية للانتخابات: الانتهاء من الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة بـ19 دائرة بالمرحلة الأولى

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

فيديو

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد