معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة

استقبل معبر رفح البري، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، في إطار حركة العبور المتواصلة عبر المنفذ الحدودي بين مصر والقطاع.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوصول العائدين عبر المعبر، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير حركة الدخول وضمان انسيابية العبور.

استمرار حركة العبور عبر المعبر

ويأتي استقبال هذه الدفعة في ظل المتابعة المستمرة لحركة التنقل عبر معبر رفح، الذي يُعد المنفذ البري الرئيسي لقطاع غزة على العالم الخارجي، حيث تُتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى القطاع.

وتواصل الجهات المعنية التنسيق لضمان انتظام حركة العبور، بما يراعي الجوانب الإنسانية والتنظيمية المرتبطة بعودة المواطنين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.