السيرة الذاتية للسفير محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية

تضمن التعديل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الذي وافق عليه مجلس النواب أمس، تعيين السفير محمد أبو بكر صالح فتاح نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية .

يأتي التعيين ترسيخاً لنهج حرصت عليه الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم لإيلاء أهمية قصوى للدائرة الإفريقية في سياسة مصر الخارجية وتعزيز التعاون مع القارة الإفريقية في مختلف المجالات.

ويتمتع السفير أبو بكر - الحاصل على ماجستير من جامعة نوتردام بالولايات المتحدة ١٩٩٣، وبكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، قسم اقتصاد ١٩٨٧، وليسانس حقوق جامعة القاهرة ١٩٩٥ - بمسيرة دبلوماسية طويلة شغل خلالها العديد من المناصب سواء بديوان وزارة الخارجية أو بعثات مصر الدبلوماسية بالخارج.

يعد السفير أبو بكر من أبرز خبراء الشؤون الإفريقية، وشارك قبيل تكليفه بمنصبه الجديد في الاجتماع الذي عقده الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع عدد من مساعدي وزير الخارجية السابقين المتخصصين في الشئون الإفريقية وعدد من سفراء مصر السابقين لدى الدول الإفريقية، للتشاور حول سبل دعم وتعزيز الحضور المصري في إفريقيا، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للسفراء في دعم وتطوير التحرك الدبلوماسي المصري تجاه القارة الإفريقية، وبحث أفضل الممارسات والتجارب العملية التي من شأنها تعزيز المصالح المصرية وترسيخ دور مصر كشريك فاعل في العمل الإفريقي المشترك.

وعمل السفير أبو بكر عضواً بوفد مصر في الأمم المتحدة في نيويورك ١٩٩٤-١٩٩٨، وفي بعثات مصر في الهند والمملكة المتحدة خلال الفترة من ٢٠٠٠-٢٠١٠ ساهم خلالها في الترويج للاقتصاد المصري وإعداد المؤتمرات المختلفة.

كما تولى تمثيل مصر لدى المنظمة البحرية الدولية خلال الفترة من ٢٠٠٦-٢٠١٠ وساهم في تدشين برامج مجابهة أعمال القرصنة في خليج عدن انذاك⁠، وعين سفيرا لمصر في ليبيا في ٢٠١٣ وتولى مسئولية الملف كمساعد لوزير الخارجية ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢١، وساهم حينها في المفاوضات الخاصة باتفاقية الصخيرات الخاص بتشكيل المجلس الرئاسي الليبى..كما ساهم طوال تلك السنوات في لم شمل الفرقاء الليبيين وعقد سلسلة من الاجتماعات للبرلمان الليبى في مصر.

وأسهم السفير أبو بكر في عقد قمة برلين حول ليبيا وتولى الرئاسة المشتركة مع المبعوث الأمريكي لمجموعة العمل الدولية الاقتصادية حول ليبيا.. و⁠تولى في نفس الفترة منصب مندوب مصر الدائم لتجمع الساحل والصحراء وكان له دور بارز في استضافة مصر للمركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب للتجمع.

كما عمل أبو بكر سفيرا لمصر في اليابان وساهم بحكم اهتماماته بالشأن الاقتصادي في تيسير تنفيذ إصدار سندات الساموراى مرتين ولأول مرة في تاريخ العلاقات..كما ساهم في ملف التعليم وفي إعداد الزيارات الناجحة التي أثمرت عن توسيع قاعدة التعاون في مجالات التعليم المختلفة سواء المدارس الابتدائية أو الفنية أو الجامعة المصرية اليابانية أو توسيع حجم التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها اليابانية.