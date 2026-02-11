مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الحكومة الإسرائيلية تتجاوز القرارات الدولية

أكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية أن الحكومة الإسرائيلية تتجاوز القرارات الدولية بصدد ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تهدف إلى توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، مما ينسف أسس السلام والأمن في المنطقة.

إسرائيل تواجه العزلة الدولية

وأشار إلى أن هذه القرارات الأحادية جعلت إسرائيل اليوم معزولة عن العالم، موضحًا أن مواقفها تتجاهل كافة القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

رفض فصل الضفة عن غزة وتمكين الدولة الفلسطينية

وشدد المندوب على رفض أي محاولات لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، داعيًا إلى تمكين دولة فلسطين لتولي مسؤوليتها على كامل أراضيها وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني سينال حريته

وختم مندوب فلسطين بالجامعة العربية تصريحه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة الجماعية في غزة وللتطهير في الضفة الغربية، سينال حريته حتمًا، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لدعم حقوقه.