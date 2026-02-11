قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
احتفالات وبث مباشر.. الافتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قرارات إسرائيل الأخيرة تقوّض حل الدولتين

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قرارات إسرائيل الأخيرة تعمّق الضم وتقوّض حل الدولتين
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قرارات إسرائيل الأخيرة تعمّق الضم وتقوّض حل الدولتين
أ ش أ

 أكد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المناطق المصنفة (أ) و(ب)، والتي تقع ضمن الصلاحيات المدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الاتفاقيات الثنائية.

وقال العكلوك، في كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إن القرارات الأخيرة تسمح للمستوطنين بشراء وتسجيل أراضٍ وأملاك فلسطينية دون القيود السابقة، معتبرًا أن ما جرى في مدينة الخليل يمثل «اغتصابًا لصلاحيات بلدية الخليل» ونقلها إلى ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، بما يهدد الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف ويقيد حرية العبادة ويؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

وشدد على أن هذه الإجراءات تمثل، تعميقًا لسياسات الضم والفصل العنصري، وتقوض فرص تجسيد الدولة الفلسطينية، وتنهي حل الدولتين، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي، رغم رفضه لهذه القرارات واعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي، لا يزال عاجزًا عن الانتقال من الإدانة إلى فرض العقوبات، مطالبًا باتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية لوقف ما وصفه بمخططات ضم الضفة الغربية.

ودعا العكلوك إلى مقاطعة الحكومة الإسرائيلية اقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا، ووقف العلاقات والاتفاقيات معها، وتجميد مشاركتها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، مؤكدًا أن دولة فلسطين تعتبر القرارات الإسرائيلية «باطلة ولاغية».

كما جدد دعوة القيادة الفلسطينية للإدارة الأمريكية إلى منع ضم الأرض الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على رفض أي محاولات لتجزئة الأرض الفلسطينية أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لافتا إلى أن الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على حدود عام 1967 تمثل ثابتًا فلسطينيًا وعربيًا.

وفي ختام كلمته، أكد العكلوك أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة، بدعم عربي ودولي.

السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية توسيع الاستيطان الاستعماري هدم المنازل مصادرة الممتلكات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

إمام عاشور

هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور

ترشيحاتنا

الدكتور هانى سويلم وزير الري

وزير الري بعد تجديد الثقة: أتعهد ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن

المهندس هاني ضاحي

هاني ضاحي: إصلاح مشكلات نقابة المهندسين مفتاح الانطلاق نحو خطة استثمارية قوية

مصطفى عبد القادر نقيب العاملين بمصلحة الضرائب المصرية

نقابة الضرائب: تجديد الثقة في كجوك يعكس نجاح الإصلاحات المالية

بالصور

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد