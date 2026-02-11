هاني ضاحي: إصلاح مشكلات نقابة المهندسين مفتاح الانطلاق نحو خطة استثمارية قوية

زار المهندس هاني ضاحي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، يرافقه أعضاء القائمة الموحدة، نقابتي المهندسين الفرعيتين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، حيث عقد لقاءات موسعة مع أعضاء الجمعية العمومية وسط حضور وتفاعل كبيرين.

وأكد ضاحي - خلال اللقاءات، أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل بجدية مع عدد من التحديات والمشكلات القائمة داخل النقابة، مشددًا على أن معالجة هذه الملفات بصورة عاجلة تمثل خطوة أساسية لاستعادة كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الاستقرار الإداري والمالي.

وأوضح أن البدء بحل هذه الإشكاليات ووضع أسس تنظيمية واضحة سيُمكّن النقابة من الانطلاق بقوة نحو تنفيذ خطط تنمية الاستثمارات وتعظيم الموارد بصورة مستدامة تحقق مصالح المهندسين وتدعم تطوير الخدمات النقابية.

واستعرض ملامح برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على تنمية الاستثمارات وتعظيم موارد النقابة من خلال الإدارة الاحترافية للأصول، وإطلاق مشروعات استثمارية مستدامة منخفضة المخاطر بما يسهم في دعم صندوق المعاشات وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب وضع آلية واضحة لزيادة المعاشات بشكل دوري يتماشى مع معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية، والعمل على تطوير منظومة الخدمات الصحية والاجتماعية.

كذلك دعم برامج التدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة المهندس المصري، وتعزيز التحول الرقمي داخل النقابة لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء، فضلًا عن توسيع فرص العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا من خلال تعزيز الشراكات المهنية والتعاون مع الجهات المختلفة. وشهدت اللقاءات حوارًا مفتوحًا مع المهندسين.

وتم طرح عدد من الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات النقابية، ودعم المهندسين الشباب، وتعزيز المشاركة الفعالة لأعضاء الجمعية العمومية في صياغة أولويات العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد ضاحي حرصه على الاستماع لكافة الآراء، مشددًا على أن البرنامج الانتخابي يقوم على المشاركة والعمل الجماعي، ويهدف إلى بناء نقابة قوية وعصرية قادرة على حماية حقوق أعضائها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام الزيارتين، وجّه ضاحي الشكر لمهندسي البحيرة والإسكندرية على حفاوة الاستقبال والنقاشات البناءة، مؤكدًا أن ما تم طرحه من أفكار ومقترحات سيتم دراسته بعناية ضمن خطط تطوير العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.