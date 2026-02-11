قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

خالد منتصر لـ شيماء سيف: لماذا دخلتي الفن من الأساس

منار نور

انتقد الكاتب خالد منتصر تصريحات الفنانة شيماء سيف، التي تحدثت فيها عن رغبتها في ارتداء النقاب واعتزال التمثيل.


وكتب منتصر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: طالما أن هذا الجيل من الفنانات ينظر إلى الفن باعتباره نجاسة أو خطيئة أو عارًا وأكل عيش حرام، وينتظرن لحظة التطهر منه، فلماذا دخلنه من الأساس؟".


حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة شيماء سيف بعد ظهورها مع الإعلامي نيشان فى برنامجه على قناة الجديد اللبنانية حيث تحدثت عن أمنية تطاردها منذ أن قامت بأداء فريضة الحج وهي ان تتنقب وتبتعد عن الفن وتختفي تماما.

وقالت شيماء سيف، أنها لا تعرف السبب ولكنها تشعر بأنها تريد ذلك من باب الإيمان، وأنها تلوم نفسها دوما على تأخير تلك الخطوة، وتدعي الله عز وجل أن يقدرها وتقوم بتلك الخطوة أو على الأقل ترتدي الحجاب وتبتعد عن الفن بشكل نهائي.

وأضافت شيماء سيف، أنها لا تخطط لشئ في حياتها الفنية، مؤكدة في تصريحاتها المثيرة أنها جاءت للدنيا غلطة، وأن والدها ووالدتها كانوا اكتفوا من الإنجاب ولا يريدون المزيد ولكنها جاءت غلطة.

وأوضحت شيماء سيف، أن تربيتها أثرت عليها بشدة وجعلتها حساسة وتخشى من التخلي وتهرب من أي مواجهة حتى في مشاكلها البسيطة، حيث تفضل الهروب والتخلي قبل أن يتخلى عنها الطرف الثاني.

شيماء سيف تصريحات شيماء سيف اعتزال الفن

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني: نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة

نادين جاد

نادين جاد تكشف إتيكيت اختيار هدايا عيد الحب

صورة أرشيفية

البرلمان الأوروبي يوافق على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو

بالصور

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

