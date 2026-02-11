خالد منتصر لـ شيماء سيف: لماذا دخلتي الفن من الأساس

انتقد الكاتب خالد منتصر تصريحات الفنانة شيماء سيف، التي تحدثت فيها عن رغبتها في ارتداء النقاب واعتزال التمثيل.



وكتب منتصر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: طالما أن هذا الجيل من الفنانات ينظر إلى الفن باعتباره نجاسة أو خطيئة أو عارًا وأكل عيش حرام، وينتظرن لحظة التطهر منه، فلماذا دخلنه من الأساس؟".



حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة شيماء سيف بعد ظهورها مع الإعلامي نيشان فى برنامجه على قناة الجديد اللبنانية حيث تحدثت عن أمنية تطاردها منذ أن قامت بأداء فريضة الحج وهي ان تتنقب وتبتعد عن الفن وتختفي تماما.

وقالت شيماء سيف، أنها لا تعرف السبب ولكنها تشعر بأنها تريد ذلك من باب الإيمان، وأنها تلوم نفسها دوما على تأخير تلك الخطوة، وتدعي الله عز وجل أن يقدرها وتقوم بتلك الخطوة أو على الأقل ترتدي الحجاب وتبتعد عن الفن بشكل نهائي.

وأضافت شيماء سيف، أنها لا تخطط لشئ في حياتها الفنية، مؤكدة في تصريحاتها المثيرة أنها جاءت للدنيا غلطة، وأن والدها ووالدتها كانوا اكتفوا من الإنجاب ولا يريدون المزيد ولكنها جاءت غلطة.

وأوضحت شيماء سيف، أن تربيتها أثرت عليها بشدة وجعلتها حساسة وتخشى من التخلي وتهرب من أي مواجهة حتى في مشاكلها البسيطة، حيث تفضل الهروب والتخلي قبل أن يتخلى عنها الطرف الثاني.