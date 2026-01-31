شيماء سيف تعلن معاناتها من الوسواس القهري وتستعين بتجارب الجمهور

كشفت الفنانة شيماء سيف عن إصابتها بمرض الوسواس القهري، وذلك من خلال خاصية «الستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، موضحة أن الأعراض التي تعاني منها ترتبط بشكل خاص بالوسواس المتعلق بالنظافة.

ووجهت شيماء سيف رسالة إلى جمهورها، طالبة منهم مشاركة تجاربهم الشخصية مع المرض، وتقديم النصائح المتعلقة بطرق العلاج، سواء من خلال الجلسات النفسية أو استخدام الأدوية، معبرة عن قلقها من العلاج الدوائي ورغبتها في الاطمئنان من خلال تجارب الآخرين

مسلسل الست موناليزا

وكانت قد شاركت الفنانة شيماء سيف، صورا من كواليس مسلسل الست موناليزا، المقرر عرضه في دراما مضان ٢٠٢٦.



وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الست موناليزا، كل من، مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدي، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر، والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، والعرض على قنوات MBC.