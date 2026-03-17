الهلال الأحمر يطلق قافلة زاد العزة حاملة أكثر من 2400 طن من المساعدات لدعم غزة

قال إبراهيم عزت، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، إنّ أكثر من 2400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مؤكدًا أن السلطات المصرية قدمت كافة التسهيلات اللازمة منذ ساعات الصباح الباكر لتيسير اصطفاف الشاحنات وتسريع إجراءات إدخالها.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن المساعدات تخضع حاليًا لعمليات التفتيش، وسط ترقب بشأن السماح بدخولها بالكامل أو إعادة جزء منها، في وقت يعاني فيه القطاع أزمة حادة في الغذاء والدواء، مع استمرار عراقيل تحول دون دخول الإمدادات الطبية، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأضاف أن معبر رفح يشهد تعليق دخول المصابين الفلسطينيين للعلاج في مصر، إلى جانب توقف عودة من تلقوا العلاج، نتيجة إجراءات من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى استمرار تدفق المساعدات عبر مطار وميناء العريش وتخزينها تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع.