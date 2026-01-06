شيماء سيف تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وخطت شيماء سيف أنظار جمهورها بإطلالة لافته أنيقة بالكاجوال،لتكشف عن رشاقتها و جمالها.

وكانت قد شاركت الفنانة شيماء سيف، صورا من كواليس مسلسل الست موناليزا، المقرر عرضه في دراما مضان ٢٠٢٦.



وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الست موناليزا، كل من، مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدي، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر، والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، والعرض على قنوات MBC.