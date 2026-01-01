مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

تصدر اسم الفنانة شيماء سيف محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور من أحدث ظهور لها أثناء احتفالها بليلة رأس السنة، حيث لاحظ الجمهور خسارة وزن واضحة ولافتة انعكست على ملامح وجهها وإطلالتها العامة، ما فتح بابًا واسعًا للجدل والتساؤلات.

إطلالة شيماء سيف في رأس السنة

وظهرت شيماء بإطلالة أنيقة ارتدت فيها معطفًا أسود قصير بأزرار أمامية بارزة، مع تفاصيل جلدية عند الجيوب، منحها مظهرًا كلاسيكيًا عصريًا في الوقت نفسه، فيما اختارت حذاء بوت أسود بكعب متوسط أضاف إلى إطلالتها لمسة من الرقي والراحة، مكملاً التنسيق العام للزي.

تسريحة شعرها كانت منسدلة بشكل ناعم على كتفيها، مكياجها جاء هندسيًا وراقياً، مع التركيز على عيونها المميزة بالآيشادو الأسود والكحل الداكن، ما زاد من إشراقة ملامحها وبروز خسارة الوزن التي بدت واضحة على شكل وجهها وصدرها.

واختارت شيماء سيف إكسسوارات بسيطة وأنيقة، لتبرز ملامحها الطبيعية، مع ساعة سوداء أنيقة، وابتعادها عن الزينة المبالغ فيها، ما جعل الإطلالة متناسقة بالكامل وملفتة للأنظار.

الجمهور لم يتوقف عند الإطلالة فقط، بل لاحظ تغير قوامها بشكل ملحوظ، ما جعل صورها تنتشر بسرعة على السوشيال ميديا، بين من أشاد بجرأتها في الاهتمام بصحتها ومظهرها، وبين من تساءل عن الطريقة التي اتبعتها لتحقيق هذا التغيير اللافت.