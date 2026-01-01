بواقي أكل رأس السنة تتحول لوجبات جديدة بطعم مختلف

تواجه الكثير من ربات البيوت مشكلة بقايا الطعام، في رأس السنة والتي غالبًا ما تنتهي في القمامة رغم صلاحيتها. وفي

ظل ارتفاع الأسعار، تظهر الوصفات الذكية من بواقي الأكل كحل عملي واقتصادي، يمنح السفرة طعمًا جديدًا دون تكلفة إضافية.



1- كفتة اقتصادية من بواقي اللحوم



يمكن تحويل بواقي اللحمة المسلوقة أو المشوية إلى كفتة شهية بإضافة البصل المبشور والبقسماط والبيض، ثم تحميرها أو شويها في الفرن.



2- شاورما سريعة من بواقي الفراخ



تقطّع الفراخ البايتة وتشوح مع البصل والفلفل وبهارات الشاورما، وتقدم في عيش شامي أو ساندوتشات، لتكون وجبة سريعة ومشبعة



3- أرز محمّر بطعم مختلف



بدلًا من تسخين الأرز كما هو، يمكن تحميره بالزبدة مع خضار بايتة ليصبح وجبة جديدة تمامًا بطعم غني.



4- كرات بطاطس محشية



البطاطس المسلوقة يمكن إعادة ابتكارها على شكل كرات محشية بالجبن أو اللحمة، وتُقلى أو تُخبز بالفرن.



5- سلطة متجددة من بواقي الخضار



بواقي السلطة يمكن إنعاشها بإضافة تونة أو فراخ مع رشة ليمون وزيت زيتون، لتقديم طبق صحي وخفيف.





إعادة تدوير بواقي الطعام لا توفر المال فقط، لكنها تمنح فرصة للإبداع داخل المطبخ، وتحافظ على النعمة، خاصة بعد المناسبات الكبيرة مثل رأس السنة.