قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
بتهمة السب والقذف .. جيهان الشماشرجي تحرّر محضرًا ضد هولاء بسبب واقعة فتاة المترو
مرموش وصلاح ضمن تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماسك طبيعي يمنح بشرتك إشراقة قبل رأس السنة

ماسك البشرة
ماسك البشرة
ريهام قدري

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، يزداد الاهتمام ببشرة صحية ومشرقة، خاصة مع الأجواء الباردة والجافة التي تؤثر على نضارة البشرة

ومن أحدث النصائح العملية للعناية بالبشرة قبل الاحتفال، ظهر ماسك طبيعي سريع التحضير يمنح ترطيبًا عميقًا وإشراقة صحية، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة.

المكونات والطريقة:


يتكون الماسك من نصف ثمرة أفوكادو ناضجة وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. 

يهرس الأفوكادو جيدًا ويُمزج مع العسل حتى تصبح العجينة ناعمة، ثم يوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

فوائد الماسك:

ترطيب عميق: الأفوكادو غني بالدهون والفيتامينات المغذية للبشرة، بينما العسل يحافظ على الترطيب الطبيعي للبشرة.

نعومة وإشراقة: يمنح الماسك ملمسًا ناعمًا ويجعل البشرة متوهجة، مثالية لأي مناسبة أو احتفال.

سهل وسريع التحضير: لا يحتاج سوى دقائق قليلة لتحضيره، ويمكن استخدامه قبل الاحتفال بساعة أو ساعتين لإطلالة مثالية.


نصائح إضافية قبل رأس السنة:

تنظيف البشرة جيدًا قبل وضع الماسك لضمان أفضل امتصاص للترطيب.

يمكن استخدام كريم مرطب بعد الماسك للحفاظ على الترطيب طوال اليوم.

لإضفاء رائحة مميزة وزيادة الترطيب، يمكن إضافة قطرات قليلة من زيت الورد أو زيت اللوز إلى الماسك.


بهذا الماسك الطبيعي، يمكن للجميع الاستعداد لليلة رأس السنة ببشرة مشرقة وناعمة، مع الحد الأدنى من الوقت والجهد، بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية المعقدة.

ماسك البشرة ماسك الافاكادو رأس السنة العناية بالبشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل المهنئين بعيد الميلاد من مختلف الأطياف.. صور

وزير العمل

العمل تعلم ضوابط تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت وفقا للقانون الجديد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا توماس يستقبل محافظ الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد