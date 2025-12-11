قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأقل التكاليف.. طريقة عمل بيتزا رأس السنة

ريهام قدري

إذا كنتِ تودين تقديم أكلات مبتكرة في رأس السنة، إليكِ طريقة عمل بيتزا رأس السنة بشكل لطيف ينفع للبيت وللكون tent المناسبات، مع شكل احتفالي بسيط يعطي جوّ ليلة رأس السنة. 
 

بيتزا رأس السنة بطريقة سهلة ولذيذة
المكوّنات:
٢ كوب دقيق
١ ملعقة كبيرة خميرة فورية
١ ملعقة صغيرة سكر
١ ملعقة صغيرة ملح
٣ ملاعق كبيرة زيت
¾ كوب ماء دافئ (أزيدي أو قلّلي حسب العجين)
صلصة بيتزا جاهزة أو مصنوعة في البيت
جبنة موزاريلا
شرائح فلفل ألوان
زيتون
مشروم
سجق أو لانشون (اختياري)
طريقة التحضير:
١) تحضير العجينة:
في وعاء، ضعي الخميرة والسكر مع نصف الماء الدافئ وقلّبي، واتركيها 10 دقائق حتى تفور.
أضيفي الدقيق والملح والزيت، ثم باقي الماء بالتدريج واعجني حتى تصبح العجينة ناعمة وطرية.
غطّي العجين واتركيها تختمر ساعة حتى يتضاعف حجمها.
٢) تشكيل بيتزا رأس السنة:
يمكنك عمل شكلين احتفاليين:
 

 شكل شجرة الكريسماس:
افردي العجينة بشكل مثلث كبير.
ادهنيها بالصلصة.
رتّبي الفلفل الألوان بطريقة خطوط أفقية كأنها "زينة الشجرة".
ضعي قطع الزيتون والمشروم.
أضيفي موزاريلا على الأطراف وعلى شكل نجمة في الأعلى.
 

شكل نجمة رأس السنة:
افردي العجين دائرة، ثم اقطعي أطراف الدائرة على شكل نجمة.
احشي كل طرف بقليل من الجبنة واثنيها للخلف ليظهر الشكل نجمة جميلة.
٣) الخَبز:
سخّني الفرن على أعلى درجة (٢٥٠ تقريبًا).
ادخلي البيتزا 12–15 دقيقة حتى تتحمّر الأطراف وتسيح الجبنة.
قدّميها ساخنة مع رشة أوريجانو.
 

