فن وثقافة

ركين سعد تشارك محمد فراج بطولة مسلسل "أب ولكن" في رمضان 2026

ركين سعد
ركين سعد
تقى الجيزاوي

تشارك الفنانة ركين سعد في بطولة مسلسل "أب ولكن" أمام الفنان محمد فراج، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات موسم رمضان 2026.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي.

في سياق آخر، كانت الفنانة ركين سعد قد بدأت تصوير مسلسل "قتل اختياري"، من بطولتها مع الفنان أحمد خالد صالح.

مسلسل "قتل اختياري" مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

وترصد أحداث المسلسل، معاناة الأهالي والأبناء مع مرض متلازمة داون، ويسلط الضوء على الضغوطات الاجتماعية التي تتعرض لها الأسر ممن يرزقون بطفل بحالة خاصة.

وكانت الفنانة ركين سعد قد انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "بومة"، ويعد أولى بطولاتها في السينما، وهو من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، ومن إنتاج شركتي Front Row وBounce Productions.

كما شاركت في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي عُرض في بداية العام، من بطولة عصام عمر، وتأليف محمد الحسيني وخالد منصور، وإخراج خالد منصور.

وكانت آخر أعمال الفنانة ركين سعد، مسلسل "موعد مع الماضي"، مع الفنان آسر ياسين.

العمل من إنتاج "مجموعة كاريزما"، والمنتج التنفيذي محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وسيناريو محمد المصري، والمسلسل بطولة نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، صبا مبارك.

ركين سعد مسلسل أب ولكن قتل اختياري

