قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل
ياسمين بدوي

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل ، بدأت إجراءات إعلانه في مديريات التربية والتعليم ، لتعريف طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس .

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل لا يكون موحدا على مستوى الجمهورية ولا يتم إعداده واعتماده من وزارة التربية والتعليم مثل امتحانات الثانوية العامة و امتحانات الدبلومات الفنية. 

حيث تتولى كل مديرية من مديريات التربية والتعليم إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل في بيان رسمي يتم نشره على الصفحة الرسمية لكل مديرية على موقع فيس بوك ، وذلك بعد اعتماد جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل من المحافظ

موعد بدء جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

 يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل في جميع المحافظات من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026 ، وذلك التزاما بالخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم 

وأكدت مديريات التربية والتعليم التي أعلنت جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف ، أن امتحان المستوى الرفيع اللغة الأجنبية يعقد بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه الفني المختص

وراعت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عند وضع جدول امتحانات نصف العام 2026 ، عدم  عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

جدول امتحانات نصف العام 2026 جدول امتحانات نصف العام امتحانات نصف العام 2026 امتحانات نصف العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

وزارة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

مصر

شراكة جديدة لتعزيز حلول المدن الذكية في المشروعات العمرانية بالسوق المصري

بالم هيلز

بالصور .. نادي بالم هيلز الرياضي يعلن افتتاح أكاديمية "موراتوغلو" العالمية للتنس لأول مرة في إفريقيا

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد