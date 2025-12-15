جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل ، بدأت إجراءات إعلانه في مديريات التربية والتعليم ، لتعريف طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس .

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل لا يكون موحدا على مستوى الجمهورية ولا يتم إعداده واعتماده من وزارة التربية والتعليم مثل امتحانات الثانوية العامة و امتحانات الدبلومات الفنية.

حيث تتولى كل مديرية من مديريات التربية والتعليم إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل في بيان رسمي يتم نشره على الصفحة الرسمية لكل مديرية على موقع فيس بوك ، وذلك بعد اعتماد جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل من المحافظ

موعد بدء جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل في جميع المحافظات من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026 ، وذلك التزاما بالخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم

وأكدت مديريات التربية والتعليم التي أعلنت جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف ، أن امتحان المستوى الرفيع اللغة الأجنبية يعقد بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه الفني المختص

وراعت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عند وضع جدول امتحانات نصف العام 2026 ، عدم عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )