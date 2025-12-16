تحطم سور السكة الحديد.. تضرر عدد من المنازل إثر سقوط حاويات قطار بضائع بالقليوبية

أسفر سقوط عدد من الحاويات من قطار بضائع بقرية السفاينة بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، عن انهيار السور الحديدي بالكامل بمحيط موقع الواقعة، وحدوث تلفيات امتدت على طول الشارع.

شملت تضرر واجهات المنازل ووقوع كسور بالجدران والنوافذ، إلى جانب قطع الأسلاك الكهربائية وفصل التيار عن المنطقة كإجراء احترازي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تلقت غرفة العمليات بمحافظة القليوبية، بلاغا يفيد سقوط عدد من الحاويات من على قطار بمنطقة السفاينة، دائرة مركز طوخ، بجوار طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وانتقلت على الفور قوات الأمن ورجال الإسعاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

