فتح الحركة أمام القطارات بعد رفع الحاويات من أعلى السكة الحديد بطوخ

قامت هيئة السكة الحديد بفتح حركة القطارات بعد توقفها بطوخ بمحافظة القليوبية بسبب تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمَّلة على أحد القطارات.



لم يؤثر الحادث على الطريق الزراعي دون أى خسائر بشرية أو إصابات بين الأهالي في المنازل الملاصقة السكة الحديد بقرية السفاينة بطوخ.

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مدير أمن القليوبية، الحادث.

وانتقل المحافظ ومدير الأمن إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة تأمين موقع الحادث، ومتابعة أعمال رفع الحاويات والدفع بلجنة فنية للتاكد من السلامة الإنشائيةللعقارات بموقع الحادث ، مع التأكيد على عدم وجود خسائر في الأرواح، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من كافة الإجراءات.