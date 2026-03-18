أستراليا تنفي تلقي أي طلب من ترامب للمشاركة في تأمين مضيق هرمز

صرّح وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، بأنه لا علم له بأي طلب رسمي من الولايات المتحدة للحصول على دعم عسكري لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا.

وجاء رد وزير الخزانة الأسترالي على شكوى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من رفض أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) دعواته للمساعدة في تأمين المضيق من أي هجوم إيراني.

وعند سؤاله عما إذا كانت أستراليا قد تلقت أي طلب رسمي من الولايات المتحدة للحصول على دعم عسكري إضافي لإبقاء المضيق مفتوحًا، قال تشالمرز لهيئة الإذاعة الأسترالية: «ليس على حد علمي».

وفي مقابلة أخرى مع قناة «سكاي نيوز» التلفزيونية، قال تشالمرز: «ليس هذا ما نفكر فيه فيما يتعلق بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز».