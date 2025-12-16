سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل

كشفت المعاينة الأولية سقوط من 5 إلى 6 حاويات من أعلى قطار بضاعه بمحطة طوخ في القليوبية دون ثمة إصابات، كما تبين انهيار جزء من سور السكة الحديد مما أدى إلى حدوث ضرر في 2 بلكونة والسلم الخاص بأحد المنازل دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بانقلاب بضائع حاويات محملة على قطار أمام قرية السفاينة، مما أدى إلى إحداث تلفيات بعدد من المنازل دون تسجيل أي إصابات.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن القطار كان قادمًا من القاهرة متجه إلى بنها وعند منطقة السفاينة سقطت عدد من صناديق الحاويات على الأرض بينما استمر القطار في السير وتوقف بعد مكان الحادث بمسافة كيلو متر تقريبًا بينما حدث تلف وتضرر للمنازل.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، وبدء أعمال المعاينة ورفع آثار الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.