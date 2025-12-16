طارق الشناوي: خرجنا من انتقاد الفن إلى الاتهام في الوطنية.. فيديو

قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن الأعمال الفنية تقدم للجمهور بدون انتقائية، كل منهم من حقه أن يدلي بدلوه ورأيه لابد أن يحترم.

وأضاف طارق الشناوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أننا نخرج خارج منطقة النقد ونتهم بعضنا البعض في ضميرنا الوطني أو الشخصي فهذه ليست آراء وإنما طعن في الوطنية.

وأشار إلى أنه لا يصح المساس بالذمة الشخصية ولا الذمة الوطنية، "احنا بنمسك السكينة لبعض ولكن علينا أن نمسك القلم بدلا منها".

وذكر الناقد الفني، طارق الشناوي، أن فيلم الست قرر يتكلم عن أم كلثوم الإنسانة وليس الأسطورة.