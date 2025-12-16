جامعة أسوان تعزز حوكمة المخزون وترشيد الإنفاق بالتنسيق مع الخدمات الحكومية

التقى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، نوره فوزي رياض ممثل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لمتابعة أعمال وحدات مراقبة المخزون السلعي بالجامعة، والعمل على بحث اختصاصاتها والدور المنوط بها في ترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة إدارة الموارد.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن الجامعة تعمل وفق رؤية واضحة للحد من تفاقم ظاهرة المخزون السلعي الراكد، من خلال آليات عملية تضمن الاستفادة القصوى منه، سواء عبر تدويره بين الجهات المختلفة أو التصرف فيه بالبيع وفقًا للضوابط القانونية، مع تشديد الرقابة على الكهنة والخردة بما يحقق الشفافية ويحافظ على المال العام.

أنشطة جامعية

وأضاف "نصرت" أن جامعة أسوان تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، وربط إدارة المخزون بخطط التطوير المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء ويعزز الاستدامة المالية.

من جانبها، أوضحت السيدة نوره فوزي رياض، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقدم الدعم الفني والمتابعة المستمرة لوحدات مراقبة المخزون، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق الالتزام بالقواعد المنظمة.

وأشارت إلى أن التعاون مع جامعة أسوان يأتي في إطار تعزيز ثقافة الإدارة الرشيدة للمخزون، والحد من الهدر، وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة مضافة تخدم الصالح العام.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك، وتكثيف برامج المتابعة والتدريب، بما يواكب توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.