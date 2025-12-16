قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن
بالأسماء.. انتشال 6 ضحايا من السيارة الغارقة بترعة الكلابية في قنا
رئيس غزل المحلة: لا يصح أن يعتمد نادٍ بحجم الزمالك على التبرعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تعزز حوكمة المخزون وترشيد الإنفاق بالتنسيق مع الخدمات الحكومية

انشطة جامعية
انشطة جامعية
محمد عبد الفتاح

التقى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، نوره فوزي رياض ممثل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لمتابعة أعمال وحدات مراقبة المخزون السلعي بالجامعة، والعمل على بحث اختصاصاتها والدور المنوط بها في ترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة إدارة الموارد.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة. 

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن الجامعة تعمل وفق رؤية واضحة للحد من تفاقم ظاهرة المخزون السلعي الراكد، من خلال آليات عملية تضمن الاستفادة القصوى منه، سواء عبر تدويره بين الجهات المختلفة أو التصرف فيه بالبيع وفقًا للضوابط القانونية، مع تشديد الرقابة على الكهنة والخردة بما يحقق الشفافية ويحافظ على المال العام.

أنشطة جامعية

وأضاف "نصرت" أن جامعة أسوان تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، وربط إدارة المخزون بخطط التطوير المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء ويعزز الاستدامة المالية. 

من جانبها، أوضحت السيدة نوره فوزي رياض، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقدم الدعم الفني والمتابعة المستمرة لوحدات مراقبة المخزون، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق الالتزام بالقواعد المنظمة. 

وأشارت إلى أن التعاون مع جامعة أسوان يأتي في إطار تعزيز ثقافة الإدارة الرشيدة للمخزون، والحد من الهدر، وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة مضافة تخدم الصالح العام.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك، وتكثيف برامج المتابعة والتدريب، بما يواكب توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21

ترشيحاتنا

الصين

الصين تدعو إلى ضبط النفس وتسعى لتهدئة النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند

زيلينسكي

زيلينسكي: تقدم دبلوماسي في مفاوضات السلام مع واشنطن رغم القضايا الشائكة

اغتصاب الفتيات في اسبانيا

وزارة الداخلية الإسبانية: ست فتيات يوميًا دون سن 13 ضحايا اعتداءات جنـ سية يومية

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد