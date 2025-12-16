ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء في المكتب البيضاوي إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم ما إذا كان اغتيال إسرائيل لقائد حماس البارز في غزة يمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار أم لا.

أقر ترامب بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تربطهما "علاقة جيدة جداً"، إلا أنه أقر بأن الضربة على “سعيد” تخضع للمراجعة الأمريكية باعتبارها خرقاً لجهود السلام.

أجاب ترامب على سؤال أحد الصحفيين “لكن هل كان ذلك انتهاكاً لوقف إطلاق النار عبر الضربة التي استهدفت قائد حماس؟، سنرى… نحن نحقق في ذلك”.

أرسل البيت الأبيض رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدين فيها مقتل سعيد باعتباره انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب.

وجاءت "الرسالة الغاضبة" الصادرة عن البيت الأبيض وسط تصاعد التوترات بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة، حسبما أفادت أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهما.

نتنياهو في مارالاجو في 29 ديسمبر

وأضاف التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر "أصبحوا محبطين من نتنياهو".

من المقرر أن يجتمع ترامب ونتنياهو في مارالاجو في 29 ديسمبر.

