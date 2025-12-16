قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: نمو إيرادات الشركات التابعة بنحو 20% في عام واحد.. والصادرات تصل إلى مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 بالمصنعية الآن
لا نغلق مصانع.. كامل الوزير: خطط تصحيحية لتقنين أوضاع المنشآت المخالفة
لإحياء عيد الأنوار اليهودي .. نتنياهو يقتحم ساحة حائط البراق
بدءًا من اليوم| التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026.. الشروط والخطوات
حالة وفاة وإصابة.. تفاصيل حادث طعن في مدرسة بموسكو
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟

تشييع لقادة حماس
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء في المكتب البيضاوي إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم ما إذا كان اغتيال إسرائيل لقائد حماس البارز  في غزة يمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار أم لا.

أقر ترامب بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تربطهما "علاقة جيدة جداً"، إلا أنه أقر بأن الضربة على “سعيد” تخضع للمراجعة الأمريكية باعتبارها خرقاً لجهود السلام.

أجاب ترامب على سؤال أحد الصحفيين “لكن هل كان ذلك انتهاكاً لوقف إطلاق النار عبر الضربة التي استهدفت قائد حماس؟، سنرى… نحن نحقق في ذلك”.

 أرسل البيت الأبيض رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدين فيها مقتل سعيد باعتباره انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب.

وجاءت "الرسالة الغاضبة" الصادرة عن البيت الأبيض وسط تصاعد التوترات بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة، حسبما أفادت أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهما.

نتنياهو في مارالاجو في 29 ديسمبر

وأضاف التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر "أصبحوا محبطين من نتنياهو".

من المقرر أن يجتمع ترامب ونتنياهو في مارالاجو في 29 ديسمبر.
 

الولايات المتحدة حماس اغتيال إسرائيل للمراجعة الأمريكية صحفيين غزة مارالاجو نتنياهو

المزيد

