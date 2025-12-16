أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "

دخل محمد صلاح ، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في صراع الحصول على جائزة ذا بيست، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويقام اليوم الثلاثاء ، حفل توزيع جوائز الأفضل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وينافس محمد صلاح ، على جائزة الأفضل في العالم بجانب عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، هاري كين، كيليان مبابي، نونو مينديز، كول بالمر، بيدري، رافينيا، فيتينيا، ولامين يامال.



أرقام محمد صلاح قبل حفل ذا بيست



وقدم محمد صلاح، موسم استثنائي في بطولة الدوري الإنجليزي ، وقاد الفريق للتتويج باللقب للمرة العشرين في تاريخه.

ووصلت عدد مساهمات الفرعون في الموسم الماضي ، لنحو 47 مساهمة تهديفية بواقع تسجيل 29 هدف وصناعة 18 ، وحصد جائزة الحذاء الذهبي، وأفضل لاعب في الموسم.