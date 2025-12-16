ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا

شيع المئات من أبناء قرية الجبلاو بقنا، ضحايا السيارة الغارقة فى ترعة الكلابية أمس، إلى مثواهم الأخير فى مسقط رأسهم بمقابر قرية الجبلاو، وسط حالة من الحزن والأسى بين المشاركين فى تشييع الجثامين.

واستقبلت مقابر قرية الجبلاو 6 نعوش، عقب تصريح النيابة العامة بخروجهم من مشرحة مستشفى قنا الجامعى، وإقامة صلاة الجنازة، فى مشهد مهيب، وسط صرخات النساء، ودموع الرجال على ضحايا الحادث الأليم.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو، حيث انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثامين ٦ ضحايا، من ركاب الميكروباص الغارق فى مياه ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو بقنا، وتبين مصرع سائق السيارة و مساعده، و ٤ آخرين بينهم ربة منزل ورضيعها، عقب انقلاب السيارة وسقوطها داخل الترعة.

وتبين مصرع كل من: ياسين خالد عبدالرازق ياسين 23 عاماً، سائق، وأدهم يحيي أحمد محمود 16 عامًا، مساعد السائق، مقيمان بمدينة العمال، صباح محمد أحمد جاد الله 49 عاما، ربة منزل، مقيمة مدينة العمال، نعمة محمد الأسمر 31 عاماً، مقيمة بالجبلاو، ورضوي عبدالباسط محمد إبراهيم 11 عاماً، و حمزه محمد عبدالوهاب، عامين ونصف.



كما انتقل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وبرفقته اللواء محمد هاشم، مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي، علام السكرتير العام لمحافظة قنا، إلى موقع حادث انقلاب السيارة الميكروباص داخل ترعة الكلابية بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.



