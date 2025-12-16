توافد أهالى ضحايا حادث السيارة الغارقة على مستشفى قنا الجامعى لدفن الجثامين

شهد مستشفى قنا الجامعى توافد مئات الأهالى أمام مشرحة المستشفى، للمشاركة فى تشييع جثامين ضحايا حادث السيارة الغارقة بترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو بقنا، لدفنهم بمسقط رأسهم فى قرية الجبلاو.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين الضحايا، بعد انتهاء التحقيقات ومعاينة موقع حادث غرق السيارة.

كانت أجهزة الأمن بقنا تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو، حيث انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فورًا.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثامين 6 ضحايا من ركاب الميكروباص الغارق فى مياه ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو بقنا، وتبين مصرع سائق السيارة و مساعده، و4 آخرين بينهم ربة منزل ورضيعها، عقب انقلاب السيارة وسقوطها داخل الترعة.

وتبين مصرع كل من: ياسين خالد عبد الرازق ياسين، 23 عاماً، سائق، وأدهم يحيى أحمد محمود، 16 سنة، مساعد السائق، مقيمان بمدينة العمال، وصباح محمد أحمد جاد الله، 49 عاما، ربة منزل، مقيمة مدينة العمال، ونعمة محمد الأسمر، 31 عاماً مقيمة بالجبلاو، ورضوى عبد الباسط محمد إبراهيم، 11 عاماً، وحمزة محمد عبد الوهاب، عامين ونصف.

كما انتقل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء محمد هاشم، مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.



