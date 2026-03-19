إصابة مراسل ومصور قناة «روسيا اليوم» في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان

أفاد مراسل قناة "روسيا اليوم RT" الروسية ستيف سويني والمصور المرافق له بإصابتهما جراء هجوم جوي للاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارتهما أثناء عبورهما جسرًا قرب قاعدة عسكرية في جنوب لبنان. وأكد الصحفيان أنهما حالياً في وعي كامل ويتلقيان الرعاية الطبية في المستشفى بعد الحادث، وفق تصريحاتهما الأخيرة.

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مباشرة على السيارة، ما أسفر عن إصابة المراسل والمصور بجروح متفاوتة، دون تسجيل أي ضحايا آخرين في المنطقة القريبة من موقع الهجوم في لبنان. ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الضربات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، والتي أثارت قلقًا دوليًا واسعًا بسبب استهدافها لمناطق غير عسكرية في بعض الحالات.

ردود الفعل الدولية والمحلية

الحادث أثار تنديدًا واسعًا بين وسائل الإعلام الدولية، حيث اعتبرته منظمات حقوقية عدة انتهاكًا للقوانين الدولية الخاصة بحماية الصحفيين أثناء تغطيتهم النزاعات المسلحة. وذكرت مصادر إعلامية أن مراسلين صحفيين كانوا قد تعرضوا لمخاطر متزايدة في مناطق النزاع اللبناني-الإسرائيلي، وسط دعوات لمزيد من الحماية لهم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الصحفية الدولية.

ويشهد جنوب لبنان في الفترة الأخيرة تصعيدًا متصاعدًا بين إسرائيل وحزب الله ومناطق الجنوب اللبنانية، مع زيادة في عمليات القصف الجوي والصاروخي على مواقع عسكرية واستراتيجية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. وتعمل السلطات اللبنانية على تعزيز إجراءات السلامة في المناطق الحدودية وحماية المدنيين والصحفيين العاملين في الميدان، إلا أن المخاطر تظل مرتفعة.

وأكد خبراء عسكريون أن الصحفيين الميدانيين في مناطق النزاع يكونون أكثر عرضة للخطر بسبب العمليات العسكرية المتقاربة من مواقع سكنية أو طرق نقل حيوية، مما يجعل تغطيتهم للأحداث مهمة لكنها محفوفة بالمخاطر الكبيرة.