مرأة ومنوعات

ماسكات وقفة ليلة العيد .. وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة تعرّفي عليها

ماسكات وقفة ليلة العيد
. ماسكات وقفة ليلة العيد
هاجر هانئ

مع اقتراب الاحتفال بـ عيد الفطر المبارك، تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق ووصفات طبيعية سريعة وآمنة لاستعادة نضارة البشرة والحصول على إطلالة مشرقة خلال أيام العيد.

وصفات لاستعادة نضارة البشرة في العيد 

1- ماسك الموز والعسل لبشرة ناعمة 
الموز غني بالفيتامينات التي تغذي البشرة بعمق، بينما العسل يساعد على الترطيب وتنعيم الجلد بشكل ملحوظ.

الطريقة:
    •    اهرسي موزة ناضجة جيدًا
    •    يضاف ملعقة كبيرة عسل
    •    اخلطيهم حتى يصبح القوام كريمي
    •    يوزع الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة
    •    يغسل بماء فاتر

2- ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون لترطيب عميق قبل العيد
الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي تجدّد البشرة وتمنحها مرونة، وزيت الزيتون يزود النعومة ويمنحها إشراقة واضحة.

الطريقة:
    •    اهرسي نص ثمرة أفوكادو
    •    ضيفي ملعقة كبيرة زيت زيتون
    •    يخلط جيدا
    •    ضعي الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة
    •   يغسل بالماء الفاتر 
 

