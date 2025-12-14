العثور على جثة رضيع ملقاة بجوار كوبري في قنا

عثرت أجهزة الأمن في قنا، على جثة رضيع حديث الولادة ملقاة بجوار كوبري على ترعةفي قرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة بجوار كوبرى قرية خزام بنطاق مركز قوص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات وهوية جثة الطفل المعثور عليه، والوصول إلى مرتكب الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.