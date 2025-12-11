قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

188مخالفة تموينية.. إحباط تهريب 48 جوال دقيق مدعم في قنا

دقيق مدعم
دقيق مدعم
يوسف رجب

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، حملات رقابية موسعة على الأسواق والمنشآت التموينية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتشديد الرقابة وضبط المخالفات لضمان استقرار الأسواق ووصول الدعم لمستحقيه.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية تعمل وفق خطة رقابية مكثفة تشمل الأسواق والمخابز ومنافذ التموين، مشيرًا إلى أن حماية حقوق المواطنين ومنع الاحتكار يمثلان أولوية قصوى.

وأوضح القط، أن الحملات استهدفت المخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز، وأسفرت عن تحرير 188 مخالفة تموينية متنوعة جاءت كالتالي: مخالفات الأسواق والمحلات، تضمنت 139 عدم إعلان أسعار، 21 عدم الاحتفاظ بالفواتير، 2 بدال تمويني وجمعيتي مغلق، 1 سلع منتهية الصلاحية، 1 ذبح خارج المجازر الحكومية، ومخالفات المخابز، تضمنت 3خبز غير مطابق، 2 عدم إعلان قائمة التشغيل، 1 عدم نظافة أدوات العجن، 4 تجميع وتصرف دقيق بلدي، 10 نقص وزن، 2 ضد مطحن ومستودع دقيق، 1 مخبز سياحي بدون ترخيص، 1 عدم إعطاء بون صرف.

كما ضبطت المديرية 300 قطعة شوكولاتة إكسبلونج بالكراميل وأكياس كاراتيه للأطفال منتهية الصلاحية كانت معدّة للبيع وتمكنت المديريه أيضا  من إحباط محاولة تهريب دقيق بلدي، حيث تم ضبط سيارة محملة بـ 48 جوال دقيق بلدي" مستودعات ومخابز"  و20 جوال ردة تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء بمركز نقادة.

وأشار القط، إلى استمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع مجلس مدينة قنا والطب البيطري لضبط الأسواق ومنع أي محاولة للغش أو الاستغلال، مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.


