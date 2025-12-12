سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 12-12-2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 12-12-2025، علي مستوي السوق الرسمية وذلك أمام الجنيه المصري.

استقرار العملات الأجنبية

وسجلت معظم العملات الأجنبية ثباتا في مواجهة الجنيه بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس الخميس.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.59 جنيه للشراء و 55.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 63.52 جنيه للشراء و 63.72 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.4 جنيه للشراء و 34.5 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.69 جنيه للشراء و 4.71 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.44 جنيه للشراء و 7.46 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.13 جنيه للشراء و 5.14 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 59.58 جنيه للشراء و59.7 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.46 جنيه للشراء و 30.56 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.59 جنيه للشراء و 31.7 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.72 جنيه للشراء و 6.74 جنيه للبيع.