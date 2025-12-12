قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
حصدت المركز الأول عالمياً.. رقية رفعت: أراجع القرآن الكريم كاملاً كل يومين خلال المُسابقات
بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء والكفاءات.. كيف تحصل عليها ؟
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"
تعلموا إنعاش القلب.. حسام موافي يعلق على وفاة طفل حمام السباحة
الرئيس السيسي لـ ماكرون: يجب تعزيز إدخال المساعدات إلى غزة وبدء إعادة الإعمار
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات
الأردن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على العراق 1-0
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
عصام عجاج: 750 حالة طلاق باليوم.. و1500 طفل يفقدون ججرعاية الأب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 12-12-2025

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 12-12-2025، علي مستوي السوق الرسمية وذلك أمام الجنيه المصري.

استقرار العملات الأجنبية

وسجلت معظم العملات الأجنبية ثباتا في مواجهة الجنيه بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس الخميس.

سعر الدولار 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.59 جنيه للشراء و 55.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 63.52 جنيه للشراء و 63.72 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.4 جنيه للشراء و 34.5 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.69 جنيه للشراء و 4.71 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي 

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.44 جنيه للشراء و 7.46 جنيه للبيع.

الكرون السويدي 

وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.13 جنيه للشراء و 5.14 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 59.58 جنيه للشراء و59.7 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني 

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.46 جنيه للشراء و 30.56 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.59 جنيه للشراء و 31.7 جنيه للبيع. 

اليوان الصيني 

وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.72 جنيه للشراء و 6.74 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية اليوم سعر اليورو اليوم سعر الدولار اليوم سعر اليوان الصيني اليوم سعر الجنيه الاسترليني سعر الفرنك السويسري اليوم مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

اضرار ارتداء الشراب أثناء النوم

يعرض حياتك للخطر.. تحذير من ارتداء الشراب أثناء النوم

صلاح وسلوت

رفض الاعتذار.. ماذا دار بين محمد صلاح وسلوت في الاجتماع السري؟

ترشيحاتنا

ماجد المهندس

ماجد المهندس يحيي حفلا غنائيا في دبي .. 9 يناير

كمال أبو رية

كمال أبو رية عن مسلسل أم كلثوم: حسن حسني صور أكثر من مرة بسبب طبق الكحك

كمال أبو رية - منى زكي

كمال أبو رية عن أداء منى زكي في الست: مؤدية ممتازة ولها جمهور كبير

بالصور

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ماذا يحدث لجسمك عند إهمال غسل الأسنان يوميا؟.. مخاطر صادمة

أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان
أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان
أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان

أمراض خطيرة يخبئها الكرش .. تهدد حياتك

أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد