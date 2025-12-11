قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح
الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل
مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026
ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو
دعاء الفجر لطلب الرزق.. كلمات نبوية تجلب البركة وتيسر لك يومك
مدبولي: خفض الدين والتضخم وإسراع "التأمين الشامل" و"حياة كريمة" أبرز مستهدفاتنا
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس

علياء فوزى

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر، ارتفاعا طفيفا، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الخميس 11-12-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-12-2025:

سعر الشراء: 47.56 جنيه.

سعر البيع: 47.66 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11-12-2025:

سعر الشراء: 31.53 جنيه.

سعر البيع: 31.70 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11-12-2025:

سعر الشراء: 34.31 جنيه.

سعر البيع: 34.42 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الخميس 11 -12-2025:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11-12-2025:

سعر الشراء: 55.27 جنيه.

سعر البيع: 55.55 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-12-2025:

سعر الشراء: 63.24 جنيه.

سعر البيع: 63.51 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11-12-2025:

سعر الشراء: 58.96 جنيه.

سعر البيع: 59.27 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11-12-2025:

سعر الشراء: 7.40 جنيه.

سعر البيع: 7.43 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-12-2025:

سعر الشراء: 5.07 جنيه.

سعر البيع: 5.11جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الخميس 11-12-2025:

سعر الشراء: 4.68 جنيه.

سعر البيع: 4.70 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 11 -12-2025:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11 -12-2025:

سعر الشراء: 6.72 جنيه.

سعر البيع: 6.74 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11-12-2025:

سعر الشراء: 30.30 جنيه.

سعر البيع: 30.44 جنيه. 

العملات الأجنبية سعر العملات الأجنبية اليوان الصيني سعر صرف الدولار اليورو

