متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

صعد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء ليسجل 47.61 جنيه للبيع.

يستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلى الكويتي، قناة السويس، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي) نحو نحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( تنمية الصادرات، بنك الشركة المصرفية) لنحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، الأهلي المتحد) ليصل 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي،إتش إس بي سي HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي) حوالي 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطنى، المصري الخليجي، الأهلي، مصر، قطر الوطني ) ليسجل 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي التجاري، البركة، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، القاهرة، التعمير والإسكان) نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك لنحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

47.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

47.56 جنيه للبيع.