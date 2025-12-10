قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل موظفي الصحة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمكتب صحة دشنا بقنا
محافظ الأقصر ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية يتابعان تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات
دينا الشربيني تدعم الصناعة المصرية في مسلسل «لا تُرَدّ ولا تُستَبدَل»: كل الأزياء صناعة مصرية 100%
تعرف على الوجهة المحتملة لمحمد صلاح في حالة الرحيل في يناير
تطوير منطقة الشيخ زايد.. رئيس الوزراء يستجيب لمطالب أحمد موسى على الهواء
رابطة الدوري السعودي: الباب مفتوح أمام محمد صلاح.. والقرار بيد الأندية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
كرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة..شاهد
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم
متوسط سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

صعد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء ليسجل 47.61 جنيه للبيع.

يستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك  

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلى الكويتي، قناة السويس، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي) نحو  نحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( تنمية الصادرات، بنك الشركة المصرفية) لنحو  47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، الأهلي المتحد) ليصل 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي،إتش إس بي سي HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي) حوالي  47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطنى، المصري الخليجي، الأهلي، مصر، قطر الوطني ) ليسجل  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي التجاري،  البركة،  العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، القاهرة، التعمير والإسكان) نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك لنحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع. 

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو  47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في  البنك المركزي نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء 

47.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء 

47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم بنك مصر البنك الأهلي بنك القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من الغندور على تعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية

شوبير

شوبير يكشف عن صفقة نارية على ردار الأهلي

ترشيحاتنا

الدكتورة ياسمين فؤاد

القومي للمرأة يهنئ ياسمين فؤاد لفوزها بجائزة صندوق نوبل للاستدامة

«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض

«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض

حكم «الإدارية العليا» في 257 طعن على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

بالصور

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد