سعر الدولار ختام تعاملات الأربعاء

يستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك(الأهلى الكويتي، قناة السويس، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي) ليسجل نحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( تنمية الصادرات، بنك الشركة المصرفية) لنحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، الأهلي المتحد) ليصل 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي،إتش إس بي سي HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي) ليسجل 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطنى، المصري الخليجي، الأهلي، مصر، قطر الوطني ) لنحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي التجاري، البركة، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، القاهرة، التعمير والإسكان) لنحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك المركزي لنحو 47.56 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

47.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

47.56 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

47.61 جنيه للبيع.