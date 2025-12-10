قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للمرأة ينظم فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 حالة من الهدوء والاستقرار، سواء في البنوك الحكومية أو الخاصة أو شركات الصرافة، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها دون أي تحركات ملحوظة مقارنة بتعاملات أمس.

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول وحجم العملاء، عند مستوى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المعلن في بنك القاهرة، الذي حافظ كذلك على استقرار الأسعار بنفس مستويات أمس دون أي تغييرات تذكر.
ويعكس هذا الاستقرار حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، خاصة مع استمرار سياسات الانضباط النقدي وعمليات ضبط السيولة التي يطبقها البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة والأجنبية

حافظت البنوك الخاصة على مستويات شبه ثابتة لسعر الدولار، مع فروق بسيطة بين بنك وآخر لا تتجاوز بضعة قروش، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

- سجّل البنك التجاري الدولي CIB سعر 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، ليأتي ضمن أعلى الأسعار داخل السوق المصرفية لكن دون تغيّر مقارنة بتعاملات أمس.
- وفي بنك قناة السويس استقر الدولار عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، بينما عرض بنك البركة سعر 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.
- كما سجّل بنك فيصل الإسلامي سعر 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، ليظل قرب متوسط أسعار السوق دون تسجيل أي تحركات جديدة.

التضخم في مصر يواصل التراجع خلال نوفمبر

وفي سياق اقتصادي آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار مسار انخفاض معدل التضخم في مصر خلال شهر نوفمبر 2025، حيث تراجع بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2025.
وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 263.8 نقطة خلال نوفمبر، منخفضًا بنحو 0.2% عن مستوى أكتوبر، وهو مؤشر إيجابي يعكس تأثير السياسات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة إجراءات ضبط السوق، وتراجع أسعار بعض السلع الأساسية، إضافة إلى تحسن حركة العرض والتوريد في الأسواق.

ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية 

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل زيادة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية شهر نوفمبر 2025، في مؤشر يعكس استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي وتعافي الملاءة المالية للدولة خلال الفترة الأخيرة. 

وأوضح المركزي في بيانه أن صافي الاحتياطيات ارتفع إلى 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 145 مليون دولار.

تحويلات المصريين بالخارج

وفي سياق متصل، تستمر تحويلات المصريين العاملين بالخارج في لعب دور محوري كأحد أهم روافد النقد الأجنبي للدولة، حيث يسجل معدل التحويلات الشهري نحو 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي يصل إلى 36.5 مليار دولار.

وتعد هذه التحويلات عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي، لما توفره من سيولة دولارية مستدامة تساهم في تعزيز الاحتياطي الأجنبي، وتقوية موقف الجنيه، ودعم احتياجات السوق من النقد الأجنبي لتمويل الواردات والالتزامات التجارية.

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

