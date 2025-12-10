البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على موجة ارتفاع جماعية، مواصلةً تعافيها بعد إغلاقات متباينة في جلسة الأمس، لتسجل غالبية المؤشرات مكاسب محدودة مع بداية التداولات.

أداء المؤشرات

EGX30 ارتفع بنسبة 0.19% مسجلًا 42022 نقطة.

EGX30 محدد الأوزان صعد بنسبة 0.25% ليصل إلى 51478 نقطة.

EGX30 للعائد الكلي سجل زيادة 0.21% ليصل إلى 19097 نقطة.

EGX35-LV ارتفع بنسبة 0.32% مسجلًا 4624 نقطة.

EGX70 متساوي الأوزان صعد بنسبة 0.58% ليبلغ 12944 نقطة.

EGX100 متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 0.52% ليصل إلى 17143 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية زاد بنسبة 0.31% مسجلًا 4440 نقطة.

مؤشر تميز حقق صعودًا بنسبة 0.24% ليصل إلى 19987 نقطة.





